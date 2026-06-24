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Tchouameni via dal Real Madrid, operazione da 40 milioni di euro

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Il forte centrocampista francese potrebbe lasciare il club caro al presidente Florentino Perez dopo quattro stagioni. 

L’11 giugno 2022 arrivava dal Monaco per 80 milioni di euro più altri 20 milioni di bonus e in quattro anni Aurélien Djani Tchouameni ha confermato di essere sicuramente tra i centrocampisti più forti e completi in circolazione. Il francese classe 2000, però, potrebbe salutare definitivamente il Real Madrid nel corso di questa estate.

Giocatori del Real Madrid esultano
Tchouameni e gli altri calciatori del Real Madrid (Calciomercato.it) – foto da Ansa

Tchouameni – secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna – non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico José Mourinho e proprio lo Special One avrebbe già dato l’ok alla sua cessione: il Liverpool lo corteggia da tempo, ma attenzione anche al Manchester United e ad altre big europee. Il Real Madrid chiede circa 40 milioni di euro per il suo cartellino: quale sarà secondo voi la prossima squadra di Tchouameni?

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