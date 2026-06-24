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Affare Balogun, firma da 50 milioni: dove può finire

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L’attaccante del Monaco e della nazionale statunitense è tra i profili più corteggiati del panorama calcistico europeo. 

Tra le più grandi rivelazioni del Mondiali c’è sicuramente Folarin Jerry Balogun, che si sta mettendo in mostra con la casacca della Nazionale statunitense. Il calciatore classe 2001 è legato al Monaco da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma presto potrebbe cambiare maglia per provare una nuova esperienza in un altro campionato.

Balogun nel mirino della Juve
Balogun (Ansa) – Calciomercato.it

Balogun – secondo quanto riferito da ‘The Athletic’ – avrebbe tantissimi estimatori in giro per l’Europa e anche qualche club di Serie A potrebbe provarci: il rinnovo di contratto col Monaco appare sempre più lontano e la società di Ligue 1 non si opporrebbe alla cessione dello statunitense per una cifra di circa 50 milioni di euro. Occhio anche alla Juventus che, dopo l’addio di Vlahovic, cerca un attaccante proprio con le caratteristiche di Balogun. 

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