Yann Bisseck è finito nel mirino del Bayern Monaco con il difensore tedesco che potrebbe diventare uno degli obiettivi principali dei bavaresi in vista della prossima stagione.

Il centrale dei nerazzurri potrebbe andare a prendere il posto in rosa di Kim qualora il sudcoreano dovesse salutare in estate con la Juventus desiderosa di riportare il giocatore in Italia.

Stando a quanto affermato da Sport Bild il Bayern Monaco avrebbe preso i primi contatti per cercare di riportare in Germania il centrale dell’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, appaiono intenzionati a non cedere il calciatore in estate considerato il fatto che sia De Vrij che Acerbi sono destinati a salutare la squadra che ha conquistato lo scudetto lo scorso maggio.