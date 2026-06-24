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Bayern Monaco su Bisseck, parte l’assalto al difensore dell’Inter

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Yann Bisseck è finito nel mirino del Bayern Monaco con il difensore tedesco che potrebbe diventare uno degli obiettivi principali dei bavaresi in vista della prossima stagione.

Inter, il futuro di Bisseck
Yann Bisseck, difensore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

Il centrale dei nerazzurri potrebbe andare a prendere il posto in rosa di Kim qualora il sudcoreano dovesse salutare in estate con la Juventus desiderosa di riportare il giocatore in Italia.

Stando a quanto affermato da Sport Bild il Bayern Monaco avrebbe preso i primi contatti per cercare di riportare in Germania il centrale dell’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, appaiono intenzionati a non cedere il calciatore in estate considerato il fatto che sia De Vrij che Acerbi sono destinati a salutare la squadra che ha conquistato lo scudetto lo scorso maggio.

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