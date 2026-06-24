Grave infortunio e Mondiale finito: la Germania perde uno dei suoi titolari

Diagnosi infausta per uno dei calciatori della Germania. Il suo Mondiale è già finito dopo l’infortunio che l’ha costretto ad abbandonare il campo nel corso del match con la Costa d’Avorio

La Germania di Julian Nagelsmann è stata una delle prime nazionali a qualificarsi ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026 grazie alle due vittorie ottenute contro Curaçao e Costa d’Avorio.

Un successo quest’ultimo arrivato in rimonta nella ripresa grazie alla doppietta del subentrato Undav che ha vanificato la rete del vantaggio degli ivoriani siglata da Kessie al 30′. La vittoria dei tedeschi è stata tuttavia macchiata da una brutta notizia arrivata nelle ore seguenti alla partita. Riguarda il brutto infortunio capitato a Nico Schlotterbeck.

Il difensore del Borussia Dortmund, titolare in entrambi match disputati finora dalla Germania nel gruppo E, ha subito una lesione dei legamenti della caviglia sinistra. Un ko di notevole entità che, oltre a fargli interrompere anticipatamente il Mondiale, lo costringerà a uno stop ulteriore di almeno tre mesi. Già nelle dichiarazioni post match, Nagelsmann aveva espresso preoccupazione per le condizioni di Schlotterbeck. Gli esami cui si è sottoposto il giocatore hanno confermato i timori del c.t. tedesco il quale ha dichiarato che l’assenza del difensore si farà sentire molto nelle prossime partite.

Schlotterbeck ha deciso comunque di restare negli USA al fianco dei compagni di squadra per tutta la durata del Mondiale. Il difensore ha affidato a un post su Instagram il suo commento su quanto gli è capitato. “Ho ancora bisogno di un pò di tempo per metabolizzare tutto. Ciò che conta adesso è la squadra. Merita il pieno sostegno di tutti. Restiamo uniti e dimostriamo che sia nei momenti belli che in quelli difficili siamo compatti dietro alla nazionale tedesca supportandola nel suo cammino verso il titolo. Grazie per la vostra comprensione.”

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Senza Schlotterbeck, Nagelsmann può ancora contare su quattro difensori centrali ovvero Tah, Rudiger (subentrato allo stesso Schlotterbeck contro la Costa d’Avorio), Anton e l’ex Milan Malick Thiaw. Quella del difensore del Borussia Dortmund è la terza defezione che deve fronteggiare il c.t. tedesco che ha dovuto rinunciare alla convocazione di Serge Gnabry (ko prima dei Mondiali) e a quella di Lennart Karl che ha abbandonato il gruppo per un infortunio subito in allenamento.

La Germania tornerà in campo giovedì 25 giugno alle 22 contro l’Ecuador nel match conclusivo del girone E. Basta un punto per la certezza del primo posto. In questo caso, i tedeschi affronterebbe una terza classificata nei sedicesimi di finale.