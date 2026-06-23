Inter, doppio rifiuto: niente scambio con la Juventus | CM

La società campione d’Italia non è interessata a due giocatori in uscita dalla Juventus: gli ultimi aggiornamenti
L’Inter rischia seriamente di essere beffata sul più bello per Marco Palestra, con il Chelsea che ha operato il sorpasso e conta di chiudere l’operazione con l’Atalanta per il gioiello della Nazionale.
Affare da oltre 55 milioni di euro, con i ‘Blues’ che hanno presentato un’offerta decisamente più ricca al giocatore anche dal punto di vista dell’ingaggio (quasi il doppio rispetto ai campioni d’Italia). Palestra fino a poche ore fa aveva dato sempre la priorità all’Inter, ma adesso difficilmente riuscirà a resistere alle sirene londinesi.
Marotta e Ausilio erano fiduciosi sulla buona riuscita dell’affare, ma adesso dovranno inevitabilmente sondare altre piste per rimpiazzare sulla destra un titolarissimo come Dumfries (con l’olandese accasatosi al Real Madrid).
Cambiaso e Gatti in uscita dalla Juve: la posizione dell’Inter su Frattesi
Tra le principali alternative a Palestra non c’è al momento Cambiaso, tra i sacrificabili dalla Juventus in questo mercato estivo.
L’esterno bianconero finora non è mai stato un’opzione concreta per l’Inter, al pari del compagno di squadra Gatti. Anche il difensore recentemente è stato accostato ai campioni d’Italia, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.it non rientra tra gli obiettivi in entrata per sostituire De Vrij. La dirigenza di Viale della Liberazione punterà su altri profili – tra questi sondato anche il genoano Ostigard – oltre ovviamente a Solet che rimane una pista caldissima per il reparto arretrato di Chivu.
Al contrario, invece, Davide Frattesi resta un osservato speciale dell’estimatore Spalletti per il centrocampo della Juve. L’Inter però al momento non apre a scambi e vorrebbe incassare 25-30 milioni dalla cessione del giocatore romano.