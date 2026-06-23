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Il Chelsea spaventa l’Inter: le ultime sul futuro di Palestra | CM

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Continua la telenovela sul futuro del gioiello dell’Atalanta: gli inglesi sulla strada dei campioni d’Italia

Sono ore caldissime a Milano e non solo per le afose temperature meteorologiche. Questa settimana probabilmente si deciderà il futuro di Marco Palestra, con l’Inter che ha accelerato nei giorni scorsi dopo il vertice con l’Atalanta.

Inter, Chelsea su Palestra
Pericolo Chelsea per Palestra (Ansa) – Calciomercato.it

Il club campione d’Italia avrà presto un nuovo contratto con la ‘Dea’ per cercare di chiudere l’affare, spingendosi fino ai 50 milioni di euro richiesti dai Percassi. Nell’operazione potrebbe essere inserita anche una percentuale di rivendita per avere il via libera definitivo dell’Atalanta.

Calciomercato Inter, pericolo Chelsea per il colpo Palestra

L’Inter spinge e, in attesa del nuovo contatto con la dirigenza orobica, nel pomeriggio ha incrociato l’agente di Palestra in pieno centro a Milano. Marotta e Ausilio hanno confermato la proposta per il giocatore: contratto quinquennale fino al 2031 e un ingaggio intorno ai 3 milioni tra parte fissa e bonus. 

Inter, le ultime su Palestra
Marco Palestra, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

C’è però un pericolo per l’Inter e arriva dalla Premier League. Dopo il Manchester City, stavolta a fare sul serio è il Chelsea come trapela da Oltremanica. I ‘Blues’ del nuovo allenatore Xabi Alonso sarebbero pronti a mettere sul piatto oltre 55 milioni di euro per il cartellino di Palestra e uno stipendio decisamente superiore a quello dei meneghini vicino ai 5 milioni netti.

Palestra – come appreso da Calciomercato.it – continua a dare priorità all’Inter, ma l’eventuale offerta del Chelsea potrebbe cambiare a sorpresa le carte in tavola nei prossimi giorni. 

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