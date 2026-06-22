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Countdown Palestra: blitz dell’agente e l’assalto finale dell’Inter | CM

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Il gioiello dell’Atalanta sempre più vicino a vestire la maglia del campioni d’Italia: le ultime sull’operazione

Ci siamo per il trasferimento di Marco Palestra all’Inter. Settimana decisiva per il passaggio del classe 2005 alla corte di Chivu, dopo l’accelerata di giovedì scorso nell’ultimo incontro con l’Atalanta.

Inter, le ultime su Palestra
L’Inter pronta a chiudere per Palestra (Ansa) – Calciomercato.it

Tra domani e mercoledì – come raccolto da Calciomercato.it – è previsto un nuovo contatto tra le parti per chiudere la trattativa per il giovane laterale. Un ulteriore segnale arriva dal blitz dell’agente di Palestra, che oggi ha raggiunto Milano per definire a sua volta l’accordo con l’Inter. 

L’ex Cagliari firmerà un contratto quinquennale fino al 2031 con la società meneghina, andando a percepire un ingaggio vicino ai 3 milioni netti.

Palestra ‘promesso sposo’ dell’Inter: dettagli e cifre dell’affare

L’Inter si è avvicinata sensibilmente alle richieste dell’Atalanta e nei prossimi giorni presenterà l’offerta definitiva ai Percassi da 50 milioni di euro tra parte fissa e bonus. 

Palestra-Inter, gli ultimi aggiornamenti
Marco Palestra, classe 2005 (Ansa) – Inter

Per chiudere l’affare, il club campione d’Italia potrebbe aggiungere anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Nel quartier generale di Viale della Liberazione si respira grande fiducia nella chiusura della trattativa, con il ‘promesso sposo’ Palestra che andrà ad ereditare sulla corsia destra il vuoto lasciato da Dumfries, accasatosi al Real Madrid.

Palestra ha sempre dato priorità all’Inter, mettendo in standby il corteggiamento dalla Premier League per attendere appunto l’offensiva di Marotta e Ausilio. 

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