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Juve, rilancio per Kessie: i dettagli della nuova proposta

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Il centrocampista ivoriano rimane la prima scelta per andare a rinforzare la mediana della Vecchia Signora. 

Tutto su Franck Kessie. L’ivoriano classe ’96 è il prescelto per andare a rinforzare il centrocampo della Juventus, che continua a lavorare senza sosta per prendere l’ex Atalanta e Milan in vista della prossima stagione.

Kessie esulta con la sua Nazionale
Franck Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Kessie ha già dato il suo ok al trasferimento a Torino, ma vanno sistemate alcune cose dal punto di vista economico: secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportal.it’, Carnevali e Massara sarebbero pronti a rivedere l’offerta iniziale da 3,5 milioni di euro a stagione e avrebbero deciso di proporre al calciatore un contratto triennale da circa 4,5 milioni all’anno.

Un rilancio importante, che potrebbe avvicinare ulteriormente Kessie alla Juve: il tecnico Luciano Spalletti incrocia le dita e spera di abbracciare presto il centrocampista della nazionale ivoriana.

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