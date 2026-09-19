Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Dalla Juve al Bayern Monaco, clamoroso scenario in vista del prossimo anno

Foto dell'autore

Bomba di mercato in queste ore: la trattativa potrebbe decollare al termine della stagione in corso. 

Ieri è stato schierato titolare contro il NEC in Europa League disputando una buona gara e realizzando su calcio di rigore la prima rete da quando veste la maglia della Juventus. Nick Woltemade possiede qualità davvero importanti e ieri a Torino i tifosi hanno iniziato a vedere qualcosina…

Juventus, Spalletti in conferenza stampa
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

L’attaccante tedesco classe 2002, arrivato in estate dal Newcastle in prestito per circa 2,8 milioni di euro, potrebbe però lasciare la Serie A la prossima estate per fare ritorno in Germania: lo riferisce in queste ore “TeamTalk”, secondo cui il nome di Woltemade sarebbe finito nella lista degli acquisti del Bayern Monaco che cerca un’alternativa ad Harry Kane.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati come sempre.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 435 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
4482

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

2 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

6 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie