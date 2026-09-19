Dalla Juve al Bayern Monaco, clamoroso scenario in vista del prossimo anno

Bomba di mercato in queste ore: la trattativa potrebbe decollare al termine della stagione in corso.
Ieri è stato schierato titolare contro il NEC in Europa League disputando una buona gara e realizzando su calcio di rigore la prima rete da quando veste la maglia della Juventus. Nick Woltemade possiede qualità davvero importanti e ieri a Torino i tifosi hanno iniziato a vedere qualcosina…
L’attaccante tedesco classe 2002, arrivato in estate dal Newcastle in prestito per circa 2,8 milioni di euro, potrebbe però lasciare la Serie A la prossima estate per fare ritorno in Germania: lo riferisce in queste ore “TeamTalk”, secondo cui il nome di Woltemade sarebbe finito nella lista degli acquisti del Bayern Monaco che cerca un’alternativa ad Harry Kane.
Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati come sempre.
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