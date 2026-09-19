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Svilar-Juve, spunta la verità: c’è l’annuncio

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Il portiere della Roma vuota il sacco: ecco cos’è successo nel corso della sessione estiva di calciomercato. 

Oggi è tra i migliori portieri della Serie A e, non a caso, in estate il nome di Mile Svilar è finito sul taccuino anche di alcune big italiane tra cui la Juventus. La Roma, però, non ha mai pensato di privarsene, anzi ha blindato il classe ’99 belga naturalizzato serbo.

Svilar esulta dopo una vittoria della Roma
Svilar (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Lo stesso Svilar è tornato a parlare di quanto accaduto nel corso della sessione estiva di calciomercato nel corso di una lunga intervista concessa al ‘Corriere della Sera’: “Offerta della Juve in estate? Non ho avuto neppure un colloquio su questa cosa. Non sono uno che firma un rinnovo fino al 2030 e l’anno dopo rinnega la scelta fatta“.

I tifosi della Roma e Gian Piero Gasperini, dunque, possono tirare un grande sospiro di sollievo: il futuro di Svilar sarà ancora a tinte giallorosse.

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