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Monza-Sassuolo, Juric: “Ho sentito la fiducia”. Aquilani spiega l’esclusione di Adzic

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Varela lancia i brianzoli nell’anticipo di campionato: le dichiarazioni dei due allenatori in conferenza stampa

Può finalmente esultare Ivan Juric al fischio finale di Monza-Sassuolo. Primo successo in panchina per il tecnico croato, che conquista 3 punti sudatissimi dopo il legno colpito nel recupero da Bowie.

Monza-Sassuolo, Juric in conferenza
Ivan Juric in conferenza stampa – Foto Calciomercato.it

Juric sorride e mostra tutta la sua soddisfazione in conferenza stampa: “È una vittoria che ci voleva, nelle altre partite avevamo dimostrato di meritare molto di più sul piano dei risultati. Sono tre punti importanti contro una squadra difficile e che gioca bene”, ha sottolineato l’allenatore di casa.

Oltre a Varela il protagonista del match è stato Tornqvist, alla prima da titolare tra i pali: “È arrivato con grandissima umiltà e carica, ha fatto un’ottima prestazione. Siamo molto contenti di come si è inserito nel gruppo”.

Ho sentito la fiducia dell’ambiente e anche di voi giornalisti”, conclude Juric uscendo tra gli applausi della sala stampa del ‘Brianteo’.

Aquilani dopo Monza-Sassuolo: “Futuro luminoso per Adzic”

Alberto Aquilani invece si lecca le ferite dopo il ko odierno, con il Monza che non porta bene all’attuale tecnico del Sassuolo dopo la mancata promozione nella finale playoff alla guida del Catanzaro: “Serviva più cattiveria, poi ci sono stati due episodi che ci hanno condannato”, spiega l’ex centrocampista nella conferenza post gara. 

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, creando tanto. Berardi quel gol lo fa 9 volte su 10… L’attitudine della squadra mi è piaciuta, il successo con la Juve non ci ha distratto. Ho a disposizione dei ragazzi molto seri e che mi seguono”.

Aquilani infine fa chiarezza sulla scelta di escludere dall’undici titolare Adzic, a segno anche questa sera con un eurogol su punizione: “Ne ha giocate cinque dall’inizio e ci ha fatto vincere contro la Juventus. È una gestione che sto facendo, ormai non ci sono più titolari e riserve. È bravissimo: avrà un futuro luminoso e giocherà molto spesso col Sassuolo”.

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