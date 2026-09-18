Milan, no alla Premier League e firma fino al 2031: i dettagli

I rossoneri vengono dalla pesante sconfitta interna contro il Benfica in Europa League ma ci sono novità importanti.

Il Milan è chiamato a rialzare immediatamente la testa in campionato dopo la debacle interna contro il Benfica in Europa League. I rossoneri se la vedranno con il Lecce domenica sera a San Siro, ma intanto arrivano aggiornamenti importanti da Milanello.

Strahinja Pavlovic, infatti, si avvicina a grandi passi al rinnovo con il Milan: il centrale serbo classe 2001 è ormai un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico rossonero e la dirigenza è al lavoro per proporgli la firma fino al 30 giugno 2031 con leggero adeguamento dell’ingaggio.

Strada, dunque, in discesa per la firma di Pavlovic che in passato ha rifiutato la Premier League pur di rimanere in rossonero.