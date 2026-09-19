Da partente a punto fermo: Nico Gonzalez vicino al rinnovo con la Juventus

All’inizio dell’estate Nico Gonzalez appariva pronto a salutare la Juventus con l’attaccante argentino che non sembrava rientrare nei piani di Luciano Spalletti.

Le buone prestazioni fornite con la maglia della Juventus in questa prima parte di stagione stanno portando il club a valutare il rinnovo del contratto con la punta che potrebbe prolungare fino al 2029.

Nico Gonzalez si è detto completamente concentrato sulla sua avventura alla Juventus e Luciano Spalletti gli sta dando grande fiducia e spazio in questa prima parte di campionato. Per l’ex Fiorentina, quindi, potrebbero presto aprirsi le porte di un rinnovo con i bianconeri.