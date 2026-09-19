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Da partente a punto fermo: Nico Gonzalez vicino al rinnovo con la Juventus

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All’inizio dell’estate Nico Gonzalez appariva pronto a salutare la Juventus con l’attaccante argentino che non sembrava rientrare nei piani di Luciano Spalletti.

Juventus, rinnovo per Nico Gonzalez
Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

Le buone prestazioni fornite con la maglia della Juventus in questa prima parte di stagione stanno portando il club a valutare il rinnovo del contratto con la punta che potrebbe prolungare fino al 2029.

Nico Gonzalez si è detto completamente concentrato sulla sua avventura alla Juventus e Luciano Spalletti gli sta dando grande fiducia e spazio in questa prima parte di campionato. Per l’ex Fiorentina, quindi, potrebbero presto aprirsi le porte di un rinnovo con i bianconeri.

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