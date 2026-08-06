Zhegrova-Juve, come cambia il futuro dopo il gol al Chelsea

L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese ha deciso la sfida con il Blues con un gol davvero spettacolare.

Riecco Edon Lulzim Zhegrova. Dopo una stagione di certo non esaltante anche a causa dei continui problemi fisici (pubalgia), l’esterno kosovaro classe ’99 torna protagonista e decide la sfida amichevole tra Juventus e Chelsea con un gol spettacolare.

Come cambia adesso il futuro dell’ex Lille? Il tecnico Luciano Spalletti apprezza le qualità tecniche e la capacità di saltare l’uomo del ragazzo nato a Herford, ma in quel ruolo vorrebbe un elemento disposto anche a sacrificarsi quando è il caso di difendere e costante nel rendimento.

Proprio per questo motivo la rete messa a segno ieri contro il Chelsea potrebbe non bastare a Zhegrova per la riconferma alla Juve: in caso di offerta interessante, il classe ’99 verrà ceduto anche perché in quel ruolo ci sono già 5 calciatori in rosa (Yildiz, Boga, Conceicao, Alajbegovic e il rientrante Nico Gonzalez).