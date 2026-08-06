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Zhegrova-Juve, come cambia il futuro dopo il gol al Chelsea

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L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese ha deciso la sfida con il Blues con un gol davvero spettacolare. 

Riecco Edon Lulzim Zhegrova. Dopo una stagione di certo non esaltante anche a causa dei continui problemi fisici (pubalgia), l’esterno kosovaro classe ’99 torna protagonista e decide la sfida amichevole tra Juventus e Chelsea con un gol spettacolare.

Zhegrova
Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it

Come cambia adesso il futuro dell’ex Lille? Il tecnico Luciano Spalletti apprezza le qualità tecniche e la capacità di saltare l’uomo del ragazzo nato a Herford, ma in quel ruolo vorrebbe un elemento disposto anche a sacrificarsi quando è il caso di difendere e costante nel rendimento.

Proprio per questo motivo la rete messa a segno ieri contro il Chelsea potrebbe non bastare a Zhegrova per la riconferma alla Juve: in caso di offerta interessante, il classe ’99 verrà ceduto anche perché in quel ruolo ci sono già 5 calciatori in rosa (Yildiz, Boga, Conceicao, Alajbegovic e il rientrante Nico Gonzalez).

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