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Il baby Robinson alla corte di Juric: nuovo colpo del Monza | VIDEO CM

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Il giovanissimo esterno offensivo inglese prelevato dal Southampton: oggi visite mediche e firma, domani arriverà l’ufficialità

Il Monza non si ferma sul mercato e si assicura anche le prestazioni di Ray Robinson. Nuovo innesto per il reparto offensivo di Juric, con la dirigenza brianzola che da qualche settimana stava lavorando con il Southampton per l’arrivo del baby Inglese.

Monza, arriva Robinson
Ray Robinson al Monza – Foto Calciomercato.it

L’esterno offensivo classe 2007 vestirà in prestito secco la maglia biancorossa e nella serata di mercoledì intorno alle 21.30 (con un volo proveniente da Londra) è sbarcato all’aeroporto di Milano Linate per iniziare la nuova avventura al Monza.

Calciomercato Monza, dal Southampton arriva Robinson: visite e firma, domani l’ufficialità

Questa mattina Robinson – come appreso da Calciomercato.it – in una clinica in centro città ha sostenuto le visite mediche e nel pomeriggio raggiungerà Monzello per prendere contatto con la squadra e mister Juric, prima della firma sul contratto e delle foto di rito che precederanno l’ufficialità.

Il Monza renderà ufficiale nella giornata di domani l’ingaggio del giovane talento inglese, che andrà ad arricchire il reparto offensivo della squadra biancorossa in vista del ritorno in Serie A. Robinson nella scorsa stagione con la casacca del Southampton ha collezionando 25 presenze complessive e realizzando 2 reti. 

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