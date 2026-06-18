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Il gioiello del ‘Toro’ e il sostituto di De Vrij: l’agente incontra l’Inter | CM

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Giornata ‘caldissima’ per l’Inter a Milano e non solo per le temperature meteo. Due possibili nuovi obiettivi sul mercato per il club nerazzurro

Giornata abbastanza movimentata oggi per la dirigenza dell’Inter, impegnata su più tavoli sul fronte mercato. In mattinata il vertice con l’Atalanta per Palestra, con i campioni d’Italia che si sono avvicinati sensibilmente al gioiello della ‘Dea’.

Inter, Ostigard per la difesa
Ostigard nei radar dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

L’Inter accelera per l’esterno ex Cagliari e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per un possibile accordo tra le parti. L’Atalanta non scende sotto il muro dei 50 milioni, con Marotta e Ausilio che potrebbero inserire una percentuale sulla futura rivendita per accontentare le richieste dei Percassi.

Intanto nel pomeriggio il grande protagonista è stato Cristian Chivu, con il tecnico rumeno arrivato in sede con il suo agente per firmare il rinnovo fino al 2028 con l’Inter.

Cacciamani e Ostigard nei radar dell’Inter? Gli scenari sul mercato

Ma non solo le tematiche relative a Palestra e Chivu. Nel quartier generale di Viale della Liberazione – come raccolto da Calciomercato.it – si è palesato anche l’agente Luca Ariatti, che ha in procura diversi giovani del panorama italiano.

Tra cui Alessio Cacciamani, una delle rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie B con la maglia della Juve Stabia. L’Inter lo ha seguito negli ultimi mesi, con il baby laterale classe 2007 che dopo il prestito rientrerà al Torino dove ritroverà Abate come allenatore. I granata hanno tutta l’intenzione di puntarci e in caso di cessione chiederebbero non meno di 10 milioni di euro.

Ariatti, inoltre, è l’intermediario per l’Italia che cura gli interessi di Leo Ostigard, tra gli uomini mercato del Genoa dopo la stagione positiva alla corte di De Rossi. Il difensore norvegese sta brillando anche al Mondiale e l’Inter potrebbe farci un pensierino se De Vrij dovesse decidere di non rinnovare con i nerazzurri. Valutazione intorno ai 15 milioni.

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