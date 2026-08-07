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Gonçalo Inacio ancora nel mirino del Milan: si può fare ma a una condizione

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Il Milan continua a seguire Gonçalo Inacio per la propria difesa con il centrale portoghese che resta sempre il pallino di Ruben Amorim per la retroguardia.

Gonçalo Inacio
Milan ancora su Gonçalo Inacio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il centrale resta il preferito dal tecnico rossonero anche se il Milan dovrà prima sistemare il mercato in uscita.

Per arrivare a Gonçalo Inacio sarà necessaria la partenza di Fikayo Tomori dal Milan con l’inglese che non sembra essere uno degli intoccabili di Amorim. Sull’inglese si era fatta avanti anche la Juventus, ma la destinazione più probabile appare la Premier League con il Coventry che ha preso informazioni sul suo conto.

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