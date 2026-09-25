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De Ketelaere-PSG, annuncio bomba: tutta la verità

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Colpo di scena in casa Atalanta: ecco cos’è successo nel corso di questa estate, tutti i dettagli. 

Ha un contratto con l’Atalanta fino al 30 giugno 2028 ed è sicuramente tra i pezzi pregiati della rosa nerazzurra, ma in estate Charles Marc S. De Ketelaere è stato davvero molto vicino all’addio.

Luis Enrique allenatore del PSG
Luis Enrique, tecnico del PSG (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A rivelarlo è lo stesso 25enne della Nazionale belga nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Derniere Heure’: “In estate c’erano diversi club interessati al mio cartellino, ma non è semplice andare via quando ci sono determinati costi. L’Atalanta chiedeva molto, credo circa 50 milioni di euro per liberarmi. Ho parlato con il PSG, ma alla fine hanno scelto Ferran Torres”.

I tifosi della Dea e Maurizio Sarri possono tirare un grande sospiro di sollievo: il futuro di De Katelaere sarà ancora a tinte nerazzurre, almeno per un’altra stagione.

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