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Formazioni ufficiali Italia-Belgio: l’undici scelto da Mancini

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Sono ufficiali le formazioni di Italia-Belgio, partita valida per l’esordio della nazionale in questa nuova Nations League e per il secondo corso di Roberto Mancini.

Roberto Mancini
Roberto Mancini ha scelto la formazione contro il Belgio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Difesa a quattro e tridente per Roberto Mancini per un’Italia che potrebbe cambiare assetto a partita in corso a seconda delle situazioni, passando ad una difesa a tre in fase di costruzione. Diverse le conoscenze del nostro campionato nell’undici scelto da Mark Van Bommel per la sua prima panchina alla guida del Belgio.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean.
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Tielemans, Raskin; De Bruyne; Godts; De Ketelaere.

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