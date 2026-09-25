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Woltemade, rivelazione inaspettata: ora i tifosi della Juve tremano

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Aggiornamenti importanti sul conto dell’attaccante della Nazionale tedesca, ecco tutti i dettagli. 

Luciano Spalletti e i tifosi della Juventus si aspettano grandi cose da Nick Woltemade, ma intanto arriva un clamoroso annuncio che riguarda proprio il centravanti classe 2002 della Nazionale tedesca.

Luca Toni al Foro Italico
Luca Toni – Calciomercato.it

Ecco infatti quanto ammesso dall’ex attaccante Luca Toni nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Woltemade non mi fa impazzire perché non mi sembra cattivo sotto porta e quella deve essere la prima qualità di un centravanti. L’attaccante tedesco, a dire il vero, è molto bravo a giocare con la squadra visto che possiede qualità e tecnica. Io preferisco una punta che magari sbagli un passaggio, ma che poi in area scaraventi in porta tutto quello che trova“. Come la prenderanno i sostenitori della Vecchia Signora?

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