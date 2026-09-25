Atalanta, asta in Premier League per Scalvini: chi lo vuole

Il difensore della Nazionale italiana è uno dei calciatori più corteggiati del nostro campionato.
Oggi è sicuramente uno dei pezzi pregiati della rosa dell’Atalanta e, non a caso, mezza Premier League è disposta a fare follie per il cartellino di Giorgio Scalvini. Il difensore della Nazionale italiana è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma il suo futuro potrebbe riservare grandi sorprese.
Secondo quanto riferito in queste ore da ‘TeamTalk’, Manchester City, United, Chelsea, Newcastle e Tottenham potrebbero presto dare vita a una vera e propria asta per il 22enne originario di Chiari: dopo Ahanor, dunque, un altro calciatore dell’Atalanta potrebbe dire addio al campionato di Serie A per trasferirsi in Inghilterra.
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