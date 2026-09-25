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Atalanta, asta in Premier League per Scalvini: chi lo vuole

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Il difensore della Nazionale italiana è uno dei calciatori più corteggiati del nostro campionato. 

Oggi è sicuramente uno dei pezzi pregiati della rosa dell’Atalanta e, non a caso, mezza Premier League è disposta a fare follie per il cartellino di Giorgio Scalvini. Il difensore della Nazionale italiana è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma il suo futuro potrebbe riservare grandi sorprese.

Scalvini (Ansafoto) – calciomercato.it

Secondo quanto riferito in queste ore da ‘TeamTalk’, Manchester City, United, Chelsea, Newcastle e Tottenham potrebbero presto dare vita a una vera e propria asta per il 22enne originario di Chiari: dopo Ahanor, dunque, un altro calciatore dell’Atalanta potrebbe dire addio al campionato di Serie A per trasferirsi in Inghilterra.

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