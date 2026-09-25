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Italia, i convocati di Mancini per l’esordio con il Belgio: esclusioni eccellenti

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Questa sera gli azzurri affronteranno il Belgio allo stadio Olimpico di Roma, ecco le ultimissime. 

Cresce l’attesa per la gara d’esordio dell’Italia di Roberto Mancini in Nations League. Questa sera, alle ore 21:00, gli azzurri se la vedranno con il Belgio allo stadio Olimpico di Roma in una sfida che si preannuncia scoppiettante e aperta a qualsiasi tipo di risultato.

Nicolò Zaniolo
Zaniolo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il commissario tecnico azzurro ha convocato 23 calciatori, ecco l’elenco completo:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi e Vicario
Difensori: Kayode, Ahanor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini.
Centrocampisti: Romano, Mandragora, Tonali, Doumbia, Zoma, Frattesi e Barella.
Attaccanti: Pio Esposito, Kean, Raspadori, Scamacca, Maldini e Cambiaghi.

Ci sono 11 esclusioni, alcune delle quali eccellenti: fuori il portiere Pessina, i difensori Bastoni (squalificato dopo l’espulsione rimediata in Bosnia nel playoff Mondiale), Ghilardi, Kouadio e Ruggeri, i centrocampisti Ricci e Fagioli e gli attaccanti Inacio, Vergara, Zaniolo e Sebastiano Esposito.

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