Italia-Belgio, ci siamo: comincia il Mancini-bis, le formazioni della partita

Roberto Mancini torna sulla panchina dell’Italia e lo farà questa sera nella sfida tra la nazionale italiana e il Belgio valida per la prima partita della Nations League.

Gli azzurri sono chiamati a conquistare i tre punti per partire nel migliore dei modi nel nuovo corso e cercare di mettere subito dei punti in cascina in questo girone che vede come protagoniste anche Turchia e Francia.

Mancini ha pochi dubbi di formazione per la sfida contro la formazione di Van Bommel con l’ex centrocampista del Milan che potrebbe puntare su diversi giocatori militanti in Serie A.

ITALIA: Donnarumma; Kayode (Di Lorenzo), Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Barella, Romano; Cambiaghi, Zaniolo (Vergara), Pio Esposito.

BELGIO: Lammens; Seys, Mechele, De Cuyper, Castagne; De Bruyne, Lavia, Tielemans; Godts, Lukebakio, De Ketelaere.