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Inter, addio Mkhitaryan a fine stagione: ultimo anno con i nerazzurri

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Mkhitaryan è pronto a salutare l’Inter alla fine della stagione con il centrocampista armeno che potrebbe anche decidere di salutare i nerazzurri alla fine del campionato in corso.

Grafica Mkhitaryan
Mkhitaryan verso l’addio all’Inter (Instagram) – Grafica di Calciomercato.it

Come Calhanoglu, l’ex Roma e Manchester United è in scadenza di contratto con i nerazzurri e la carta d’identità pesa sul centrocampista classe 1989 che a gennaio compirà 38 anni.

Al termine del campionato sarà quindi addio certo con i nerazzurri con Mkhitaryan che potrebbe anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo se non dovessero arrivare offerte concrete per il suo cartellino.

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