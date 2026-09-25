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Inter, novità in porta tra Martinez e Provedel: Chivu ha scelto

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Ecco cosa sta succedendo in casa nerazzurra in queste ore: alla ripresa l’undici di Chivu se la vedrà con il Parma. 

Ivan Provedel
Provedel (Ansa Foto) – calciomercato.it

Fin qui Cristian Chivu lo ha sempre schierato titolare e difeso, ma Josep Martinez ha deluso le aspettative nelle sfide contro Real Madrid e Udinese e alla ripresa del campionato non sono escluse novità per quel che riguarda la porta dell’Inter.

I nerazzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League e, dunque, l’allenatore dell’Inter starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di lanciare titolare Ivan Provedel nella gara casalinga contro il Parma alla ripresa del campionato oppure in Europa contro il Bruges.

Tutto pronto, insomma, per la staffetta Martinez-Provedel: ad Appiano credono fortemente nelle qualità dell’ex portiere della Lazio ed è finalmente arrivata l’ora del suo debutto con la maglia nerazzurra.

 

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