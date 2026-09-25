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Italia-Belgio, al via il Mancini-bis: le probabili formazioni

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Cresce l’attesa per la sfida di Nations League in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma. 

Parte ufficialmente la seconda avventura di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale italiana. Gli azzurri affronteranno questa sera il Belgio nel match valido per la prima giornata di Nations League: tanti i protagonisti attesi, ne vedremo sicuramente delle belle allo stadio Olimpico di Roma.

Tonali in azione con l'Italia
Tonali (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Italia in campo con il 4-3-3: Coppola affianca Mancini al centro della difensa, Romano completa la mediana con Barella e Tonali mentre davanti partiranno Cambiaghi, Pio Esposito e Kean. Ecco le probabili formazioni del match tra Italia e Belgio:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Cambiaghi, P. Esposito, Kean. Ct. Mancini

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, De Bruyne, Tielemans; Lukebakio, De Ketelaere, Moreira. Ct. Van Bommel

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