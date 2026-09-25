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PAGELLE e TABELLINO Italia-Belgio 0-2: falsa ripartenza per Mancini, Godts-De Bruyne show

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Voti, top e flop del match dell’Olimpico valido per la fase a gironi della Nations League. Le reti di Godts e Lukebakio schiantano gli Azzurri

Parte malissimo il Mancini-bis per la Nazionale azzurra. Il Belgio domina all’Olimpico e si prende i primi tre punti in Nations League.

Pagelle Italia-Belgio: brilla Godts
Godts protagonista in Italia-Belgio (Ansa) – Calciomercato.it

La selezione di Van Bommel comanda le operazioni, con un De Bruyne a illuminare la scena insieme a Godts. Il talento del PSG apre le marcature nel primo tempo con una rete di pregevole fattura, dopo il pallone sanguinoso perso a centrocampo dall’esordiente Romano. Nella ripresa è il neoentrato Lukebakio a spegnere la timida reazione dell’Italia, pericolosa soltanto con Kean e nel finale con Scalvini.

Donnarumma evita la goleada, Di Lorenzo in balia di Godts. Prima in azzurro da dimenticare per il baby Romano, mentre nel Belgio brilla anche De Ketelaere.

Voti, Top e Flop di Italia-Belgio: Romano bocciato all’esordio, Donnarumma evita la goleada

ITALIA

TOP: Donnarumma 7 – Azzurri spenti in avanti e primo tempo in balia del Belgio. Ci pensa il capitano a tenere in piedi la baracca con almeno due interventi decisivi, oltre a murare De Ketelaere prima del vantaggio ospite. 

FLOP: Romano 4,5 – Esordio assoluto per il baby del Cagliari, ancora però troppo acerbo per certi livelli. Innesca la ripartenza sul vantaggio di Godts dopo un errore banale ed è sopraffatto dal centrocampo belga. Il peggiore in campo insieme a Di Lorenzo: rimandato.

  • Donnarumma 7
  • Di Lorenzo 4,5
  • Mancini 5
  • Coppola 5 (66′ Scalvini 5)
  • Calafiori 5
  • Barella 5,5 (80′ Doumbia SV)
  • Romano 4,5 (66′ Frattesi 5)
  • Tonali 5
  • Kean 6
  • Esposito 5 (66′ Maldini 5)
  • Cambiaghi 5,5 (80′ Zoma SV)
  • CT: Mancini 4,5

BELGIO

TOP: Godts 8 – Fa impazzire Di Lorenzo e insieme a De Bruyne trascina il Belgio nella prima frazione. Brilla la stella del nuovo talento del PSG, che mette a sedere tutta la difesa italiana prima di depositare la sfera alle spalle di Donnarumma. Sfiora anche il bis: immarcabile. 

FLOP: Ngoy 5,5 – Kean parte largo a destra, ma quando si accentra mette a dura prova il difensore ospite. Mostra qualche lacuna rispetto ai compagni di reparto e a inizio ripresa si addormenta sul centravanti azzurro: lo salva Lammens.

  • Lammens 6,5
  • Castagne 6
  • Ngoy 5,5
  • Mechele 6,5
  • De Cuyper 6
  • Tielemans 6,5
  • Raskin 6 (74′ Lavia 6)
  • Moreira 7 (58′ Lukebakio 7)
  • De Bruyne 7,5 (58′ Vanaken 6)
  • Godts 8 (83′ Pardo SV)
  • De Ketelaere 7 (83′ Lukaku SV)
  • CT: Van Bommel 7,5

ARBITRO: Siebert 6,5

Nations League, il tabellino di Italia-Belgio: Mancini subito KO e fischi dell’Olimpico

L’Italia delude all’esordio in Nations League, con Roberto Mancini che rimedia subito una sconfitta dopo il ritorno sulla panchina azzurra. Il Belgio dimostra tutta la sua superiorità, schiantando la nostra Nazionale grazie alla reti dell’immarcabile Godts e di Lukebakio. Nel recupero scintille tra Donnarumma e Lukaku, con l’Italia che esce tra i fischi del pubblico dell’Olimpico. Prestazione preoccupante: c’è ancora tanto da lavorare per Mancini… 

Italia-Belgio, Mancini subito KO
Roberto Mancini, Ct dell’Italia (Ansa) – Calciomercato.it

ITALIA-BELGIO 0-2
20′ Godts; 69′ Lukebakio

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola (66′ Scalvini), Calafiori; Barella (80′ Doumbia), Tonali, Romano (66′ Frattesi); Cambiaghi (80′ Zoma), Esposito (66′ Maldini), Kean. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Ahanor, Raspadori, Scamacca, Mandragora. Commissario tecnico: Mancini

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin (74′ Lavia); Moreira (58′ Lukebakio), De Bruyne (58′ Vanaken), Godts (83′ Pardo); De Ketelaere (83′ Lukaku) A disposizione: Vandervoordt, De Busser, Debast, Theate, Openda, Keita, Seys. Commissario tecnico: Van Bommel

Arbitro: Siebert (Germania)
VAR: Dankert (Germania)
Ammoniti: Raskin (B), Moreira (B), Mancini (I), Lavia (B), Pardo (B), Maldini (I), Lukaku (B), Donnarumma (I)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 47.155 spettatori (incasso di € 1.158.026) per la sfida dell’Olimpico

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