Lookman bis? Palestra è ancora lontano dall’Inter | CM

L’Atalanta detta le regole e non fa sconti ai campioni d’Italia: non sarà una trattativa ‘lampo’ per il gioiello della Nazionale

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato, con la dirigenza campione d’Italia che vuole alzare ulteriormente il livello dopo il ‘Double’ scudetto-Coppa Italia messo in bacheca nell’ultima stagione.

I nerazzurri cercano un rinforzo in difesa e al momento il nome caldo è quello di Solet, con il Ds Ausilio che oggi ha incontrato il dirimpettaio dell’Udinese Nani per ribadire l’apprezzamento per il giocatore. Una vera trattativa ancora non è partita, però il difensore francese rimane in prima fila nella lista dell’Inter.

Un altro profilo sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri è ovviamente Marco Palestra, individuato come l’erede ideale di Dumfries (che presto si accaserà al Real Madrid) sulla corsia destra del 3-5-2 di mister Chivu.

Calciomercato Inter, l’Atalanta non fa sconti: c’è ancora distanza per Palestra

L’Inter di recente ha provato un primo affondo per il gioiello classe 2005 dell’Atalanta, senza però avvicinarsi alle richieste della ‘Dea’.

Come appreso da Calciomercato.it, la distanza tra le parti rimane ancora piuttosto ampia visto che il sodalizio orobico continua a chiedere almeno 50 milioni di euro come base fissa, oltre a una parte in bonus o un giovane come contropartita (Cocchi e Mosconi tra i più gettonati). I negoziati tra Inter e Atalanta potrebbero così andare per le lunghe per l’ex Cagliari, un po’ come successo la scorsa estate per l’affaire Lookman.

🚨😲 LOOKMAN BIS? La distanza fra #Inter ed #Atalanta resta al momento ampia per #Palestra e la trattativa potrebbe andare per le lunghe. La ‘Dea’ chiede sempre almeno 50 milioni più bonus (o un giovane in contropartita) ✍️ @GiokerMusso pic.twitter.com/LvtvjzUKuK — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 9, 2026

La dirigenza di Viale della Liberazione punta sul gradimento di Palestra e non molla la presa, cercando nelle prossime settimane di arrivare all’incastro giusto per incassare il via libera dell’Atalanta.