Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lookman bis? Palestra è ancora lontano dall’Inter | CM

Foto dell'autore

L’Atalanta detta le regole e non fa sconti ai campioni d’Italia: non sarà una trattativa ‘lampo’ per il gioiello della Nazionale

L’Inter è una delle squadre più attive sul mercato, con la dirigenza campione d’Italia che vuole alzare ulteriormente il livello dopo il ‘Double’ scudetto-Coppa Italia messo in bacheca nell’ultima stagione.

Palestra-Inter, gli ultimi aggiornamenti
Marco Palestra, obiettivo dell’Inter (Ansa) – Inter

I nerazzurri cercano un rinforzo in difesa e al momento il nome caldo è quello di Solet, con il Ds Ausilio che oggi ha incontrato il dirimpettaio dell’Udinese Nani per ribadire l’apprezzamento per il giocatore. Una vera trattativa ancora non è partita, però il difensore francese rimane in prima fila nella lista dell’Inter.

Un altro profilo sotto la lente d’ingrandimento dei nerazzurri è ovviamente Marco Palestra, individuato come l’erede ideale di Dumfries (che presto si accaserà al Real Madrid) sulla corsia destra del 3-5-2 di mister Chivu.

Calciomercato Inter, l’Atalanta non fa sconti: c’è ancora distanza per Palestra

L’Inter di recente ha provato un primo affondo per il gioiello classe 2005 dell’Atalanta, senza però avvicinarsi alle richieste della ‘Dea’.

Inter, le ultime su Palestra
Marco Palestra, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

Come appreso da Calciomercato.it, la distanza tra le parti rimane ancora piuttosto ampia visto che il sodalizio orobico continua a chiedere almeno 50 milioni di euro come base fissa, oltre a una parte in bonus o un giovane come contropartita (Cocchi e Mosconi tra i più gettonati). I negoziati tra Inter e Atalanta potrebbero così andare per le lunghe per l’ex Cagliari, un po’ come successo la scorsa estate per l’affaire Lookman.

La dirigenza di Viale della Liberazione punta sul gradimento di Palestra e non molla la presa, cercando nelle prossime settimane di arrivare all’incastro giusto per incassare il via libera dell’Atalanta.

4656

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU