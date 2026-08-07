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Dibu Martinez-Juve, spunta un retroscena: la rivelazione

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Il portiere argentino è stato a lungo accostato al club bianconero in vista del prossimo anno, cos’è successo. 

Quasi sicuramente non sarà Emiliano Dibu Martinez a difendere i pali della Juventus nella prossima stagione. Il portiere della Nazionale argentina è stato a lungo accostato alla Vecchia Signora, ma alla fine la trattativa con l’Aston Villa non si è sbloccata e il 33enne di Mar del Plata si appresta a proseguire la sua avventura in Inghilterra.

La Juventus in pressing sul 'Dibu' Martinez
Dibu Martinez (Ansa) – Calciomercato.it

A fornire ulteriore dettagli su questo affare è l’esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui alla fine sarebbe stato il tecnico dei ‘Villans’, Unai Emery, a convincere Martinez a rimanere all’Aston Villa.

La Juve, dunque, sarà costretta a virare su altri profili per il ruolo di portiere: in pole ci sarebbe al momento Vicario del Tottenham, ma occhio anche alla suggestione Suzuki che potrebbe arrivare in prestito dal PSG, una volta acquistato dal Parma.

 

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