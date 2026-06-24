Inter, dall’Inghilterra: anche la Juve su Curtis Jones

Il club bianconero si sarebbe inserito nella corsa al centrocampista inglese
Individuato dall’Inter come obiettivo principale per rinforzare il proprio centrocampo, Curtis Jones ha già da tempo raggiunto un’intesa verbale con il club nerazzurro che, tuttavia, non si è ancora smosso dalla valutazione di 20 milioni di euro data al centrocampista inglese.
Le ultime indiscrezioni parlano di una distanza di circa 15-20 milioni tra domanda e offerta, visto che il Liverpool ha fissato il prezzo in 30-35 milioni di sterline. Una situazione di stallo che, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, potrebbero favorire manovre di disturbo da parte di altri club.
E che club! Secondo sportsboom, infatti, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa al 25enne. Un’indiscrezione a dir poco croccante che, tuttavia, non mette in dubbio la pole position nerazzurra acquisita nelle scorse settimane, grazie ad un lavoro continuo con l’entourage del ragazzo, iniziato già durante il mercato di gennaio.