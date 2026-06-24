Risultati partite Mondiali 2026: le classifiche aggiornate di tutti i gironi

Saranno in tutto 104 le partite dei Mondiali 2026. Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si giocherà di fatto ogni giorno. Eccovi una guida per restare aggiornati su risultati e classifiche della fase a gironi
Sarà un Mondiale di calcio inedito quello del 2026. Quarantotto nazionali partecipanti, tre paesi ospitanti (Usa, Canada e Messico), una fase a eliminazione diretta più ampia e nuove regole da applicare in campo. Sono questi in estrema sintesi alcuni degli aspetti che renderanno unico l’evento calcistico più atteso dell’anno.
Da giovedì 11 giugno a domenica 19 luglio si disputeranno in tutto 104 partite. Una programmazione alquanto ampia alla quale potremmo assistere, in Italia, ad orari in parte non agevoli. Escluse i match che vedremo in prima serata non sono poche infatti le partite che si giocheranno a notte fonda o all’alba con il rischio di non restare sempre aggiornati su risultati e classifiche.
Di seguito troverete il calendario delle partite della prima fase suddivise per girone con l’orario e le graduatorie aggiornate. La fase a gruppi durerà dall’11 giugno, giorno della partita di apertura tra Messico e Sudafrica, e l’alba di domenica 28 quando saranno Algeria-Austria e Argentina-Giordania a chiudere il programma.
Girone A: Messico; Repubblica Ceca; Corea del Sud; Sudafrica
Prima giornata
Messico-Sudafrica: 2-0
[8’Quinones; 67′ Jimenez]
Corea del Sud – Repubblica Ceca: 2-1
[59′ Kreijci (RC); 67′ Hwang in-Beom (C); 80′ Oh Hyeon-Gyu (C)]
Seconda giornata
Sudafrica-Repubblica Ceca: 1-1
[6′ Sadilek (RC); 83′ Mokoena rig (SA)]
Messico-Corea del Sud: 1-0
[50′ Romo]
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Messico-Repubblica Ceca (ore 3)
Sudafrica-Corea del Sud (ore 3)
Classifica Girone A
Messico 6
Corea del Sud 3
Repubblica Ceca 1
Sudafrica 1
Girone B: Canada; Svizzera; Bosnia; Qatar
Prima giornata
Canada – Bosnia: 1-1
[21′ Lukic (B); 78′ Larin (C)]
Svizzera-Qatar: 1-1
[ 17′ rig. Embolo (S); 90+4′ Khoukhi (Q)]
Seconda giornata
Svizzera-Bosnia: 4-1
[74′ Manzambi (S); 84′ Vargas (S); 90′ Manzambi (S); 90+3 Mahmic (B); 90+7′ Xhaka rig. (S)]
Canada-Qatar: 6-0
[16′ Larin; 29′; 45+3′ David; 64′ Saliba; 75′ aut Al Mannai; 90+2 David]
Terza giornata (Mercoledì 24 giugno)
Svizzera-Canada (ore 21)
Bosnia-Qatar (ore 21)
Classifica Girone B
Canada 4 (+6)
Svizzera 4 (+3)
Bosnia 1
Qatar 1
Girone C: Brasile; Marocco; Scozia; Haiti
Prima giornata
Brasile-Marocco: 1-1
[21′ Saibari (M); 32′ Vinicius (B)
Scozia-Haiti: 1-0
[28′ McGinn]
Seconda giornata
Scozia-Marocco: 0-1
[1′ Saibari]
Brasile-Haiti: 3-0
[23′, 36′ Cunha; 45+3 Vinicius]
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Marocco-Haiti (ore 24)
Brasile-Scozia (ore 24)
Classifica Girone C
Brasile 4 (+3)
Marocco 4 (+1)
Scozia 3
Haiti 0
Girone D: USA; Turchia; Paraguay; Australia
Prima giornata
Usa-Paraguay: 4-1
[7′ Bobadilla aut (U); 31′, 45+5 Balogun (U); 73′ Mauricio (P); 90+8′ Reyna (U)]
Turchia-Australia: 0-2
[27′ Irakunda; 75′ Metcalfe]
Seconda giornata
USA-Australia: 2-0
[11′ aut. Burgess; 43′ Freeman]
Turchia-Paraguay: 0-1
[2′ Galarza]
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Turchia-Usa (ore 4)
Australia-Paraguay (ore 4)
Classifica Girone D
USA 6
Australia 3 (0)
Paraguay 3 (-2)
Turchia 0
Girone E: Germania; Costa d’Avorio; Ecuador; Curaçao
Prima giornata
Germania-Curaçao: 7-1
[6′ Nmecha (G); 21′ Comenencia (C); 38′ Schlotterbeck (G); 45+5′ Havertz rig. (G); 47′ Musiala (G); 68′ Brown (G); 78’Undav (G); 88′ Havertz (G)]
Costa d’Avorio-Ecuador: 1-0
[90′ Diallo]
Seconda giornata
Germania-Costa d’Avorio: 2-1
[30′ Kessie (CDA); 69′, 90+3 Undav (G)]
Domenica 21 giugno: Ecuador-Curaçao (ore 2)
Terza giornata (Giovedì 25 giugno)
Germania-Ecuador (ore 22
Costa D’Avorio-Curaçao (ore 22)
Classifica Girone E
Germania 6
Costa d’Avorio 3
Ecuador 0
Curaçao 0
Girone F: Olanda; Giappone; Svezia; Tunisia
Prima giornata
Olanda-Giappone: 2-2
[51′ Van Dijk (O); 57′ Nakamura (G); 64′ Summerville (O); 88′ Kamada (G)]
Svezia-Tunisia: 5-1
[ 7′ Ayari (S); 30′ Isak (S); 43′ Rekik (T); 59′ Gyokeres (S); 84′ Svanberg (S); 90+6′ Ayari (S)]
Seconda giornata
Olanda-Svezia: 5-1
[5′,17′ Brobbey (O); 47′, 54′ Gakpo (O); 59′ Elanga (S); 89′ Summerville (O)]
Tunisia-Giappone: 0-4
[4′ Kamada; 31′ Ueda; 69’Ito; 83′ Ueda ]
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Giappone-Svezia (ore 1
Olanda-Tunisia (ore 1)
Classifica Girone F
Olanda 4 (+4)
Giappone 4 (+4)
Svezia 3
Tunisia 0
Girone G: Belgio; Iran; Egitto; Nuova Zelanda
Prima giornata
Belgio-Egitto: 1-1
[20′ Ashour (E); 66′ Hany aut. (B)]
Iran-Nuova Zelanda: 2-2
[7′ Just (NZ); 32′ Rezaeian (I); 54′ Just (NZ); 64′ Mohebi (I)]
Seconda giornata
Belgio-Iran: 0-0
Egitto-Nuova Zelanda: 3-1
[15′ Surman (N); 58′ Ziko (E); 67′ Salah (E); 82′ Trezeguet (E)]
Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Iran-Egitto (ore 5)
Belgio-Nuova Zelanda (ore 5)
Classifica Girone G
Egitto 4
Belgio 2
Iran 2
Nuova Zelanda 1
Girone H: Spagna; Uruguay; Arabia Saudita; Capo Verde
Prima giornata
Spagna-Capo Verde: 0-0
Arabia Saudita-Uruguay: 1-1
[41′ Al Amri (A); 80′ Araujo (U)]
Seconda giornata
Spagna-Arabia Saudita: 4-0
[10′ Yamal; 21′, 24′ Oyarzabal (S) 49′ aut. Tambakti]
Uruguay-Capo Verde: 2-2
[21′ Lenini (C); 44′ Araujo (U); 45+6′ Canobbio (U); 61′ Varela (C)]
Terza giornata (Sabato 27 giugno)
Uruguay-Spagna (ore 2)
Arabia Saudita-Capo Verde (ore 2)
Classifica Girone H
Spagna 4
Capo Verde 2
Uruguay 2
Arabia Saudita 1
Girone I: Francia; Norvegia; Senegal; Iraq
Prima giornata
Francia-Senegal: 3-1
[66′ Mbappé (F); 82′ Barcola (F); 90+5 Mbaye (S); 90+6 Mbappé (F)]
Norvegia-Iraq: 4-1
[29′ Haaland (N); 39′ Hussein (I); 43′ Haaland (N); 76′ Ostigard (N); 90+6 Hussein aut (N)]
Seconda giornata
Francia-Iraq: 3-0
[14′, 54′ Mbappé; 66′ Dembele]
Norvegia-Senegal: 3-2
[43′ Pedersen (N); 48′ Haaland (N); 53′ Sarr (S); 58′ Haaland (N); 90+3 Sarr (S)]
Terza giornata (Venerdì 26 giugno)
Norvegia-Francia (ore 21
Iraq-Senegal (ore 21)
Classifica Gruppo I
Francia 6 (+5)
Norvegia 6 (+4)
Iraq 0
Senegal 0
Girone J: Argentina; Austria; Algeria; Giordania
Prima giornata
Argentina-Algeria: 3-0
[17; 60′; 76′ Messi]
Austria-Giordania: 3-1
[21′ Schmid (A); 50′ Olwan (G); 76′ Al Arab aut. (N); 90+12 Arnautovic rig. (A)]
Seconda giornata
Argentina-Austria: 2-0
[38′, 90+5′ Messi]
Giordania-Algeria: 1-2
[36′ Al Rashdan (G); 69′ Benboauli (A); 82′ Gouiri (A)]
Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Argentina-Giordania (ore 4)
Austria-Algeria (ore 4)
Classifica Girone J
Argentina 6
Austria 3
Algeria 3
Giordania 0
Girone K: Portogallo; Colombia; Uzbekistan; RD Congo
Prima giornata
Portogallo- RD Congo: 1-1
[6′ J. Neves (P); 45+5′ Wissa (RDC)]
Colombia-Uzbekistan: 3-1
[40′ Munoz (C); 60′ Fayzullaev (U); 65′ Diaz (C); 90+8′ Campaz (C)]
Seconda giornata
Portogallo-Uzbekistan: 5-0
[6′ Ronaldo, 17′ Mendes, 39′ Ronaldo, 60′ aut. Nematov, 87′ Leao]
Colombia- RD Congo: 1-0
[76′ Munoz]
Terza giornata (Domenica 28 giugno)
Portogallo-Colombia (ore 1.30)
Uzbekistan-RD Congo (ore 1.30)
Classifica Girone K
Colombia 6
Portogallo 4
RD Congo 1
Uzbekistan 0
Girone K: Inghilterra; Croazia; Ghana; Panama
Prima giornata
Inghilterra-Croazia: 4-2
[12′ Kane rig. (I); 36′ Baturina (C); 42′ Kane (I); 45+4 Musa (C); 47′ Bellingham (I); 85′ Rashford (I)]
Panama-Ghana: 0-1
[90+5′ Yirenkyi]
Seconda giornata
Inghilterra-Ghana: 0-0
Croazia-Panama: 1-0
[54′ Budimir]
Terza giornata (sabato 27 giugno)
Inghilterra-Panama (ore 23)
Croazia-Ghana (ore 23)
Classifica Girone K
Inghilterra 4
Ghana 4
Croazia 3
Panama 0
Dalla fase a gironi si qualificheranno 32 nazionali ai sedicesimi di finale. Passano le prime due di ogni gruppo e le 8 migliori terze. Dai sedicesimi si definirà il tabellone a eliminazione diretta fino alla finale del 19 luglio.