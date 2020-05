CORONAVIRUS CONTE / Per l'Italia che muove i primi passi nella 'Fase 2', si apre ora una partita decisiva per l'economia del Paese messa a dura prova dall'emergenza Coronavirus e dunque dal lockdown. Ne parla, ai microfoni de 'Il Fatto Quotidiano', il premier Giuseppe Conte che fa una piccola anticipazione sulle manovre del decreto maggio che sarà approvato entro la settimana: "Una misura molto importante sarà quella che consentirà a tutti i cittadini, attraverso il credito di imposta, di ristrutturare gli immobili per adeguarli alla normativa antisismica e per l'efficientamento energetico, a costo zero: gratis. Il meccanismo è stato suggerito dal ministro Fraccaro e avrà forte impatto: ci aspettiamo maggiore occupazione e la decisa ripresa delle costruzioni. E senza ulteriore consumo del suolo. Un'altra norma distribuirà 3 miliardi ai Comuni per sbloccare lavori di manutenzioni e opere pubbliche con procedure di gara semplificate.

Sempre con Comuni e Province, stiamo lavorando a un piano straordinario per l'edilizia scolastica, approfittando delle scuole chiuse, per avere a settembre aule ristrutturate e sicure per i nostri ragazzi".

Ma non solo. "Per i ragazzi stiamo lavorando al "piano estivo". L'obiettivo è offrire ai piccoli la possibilità, in condizioni di massima sicurezza, iniziative e attività varie, nei centri estivi e negli oratori. Ci avvarremo di strutture concordate con Comuni, parrocchie e associazioni del terzo settore, anche con voucher per famiglie meno abbienti" aggiunge Conte che rinnova il pressing sulle banche affinché eroghino i prestiti alle aziende garantiti dallo Stato e dopo aver ribadito il 'no' al Mes aggiunge: "Non possiamo nasconderci. L'ho detto, questa è la prova più dura dal dopoguerra. Con una tale caduta del Pil, gli effetti economici saranno molto dolorosi. È anche per questo che abbiamo varato una manovra da 25 miliardi e ora un'altra da 55: l'intervento più poderoso degli ultimi anni".