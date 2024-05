Caos Inter, nuovo comunicato bianconero: “Continuità aziendale a rischio”

Nuovo comunicato dopo gli ultimi sviluppi sul futuro societario dell’Inter: “Continuità aziendale a rischio”. L’iniziativa

È arrivato un nuovo comunicato sulla situazione dell’Inter. Come noto, sono giorni ed ore delicatissime per il futuro societario del club nerazzurro: il presidente Steven Zhang dovrà infatti restituire al fondo americano Oaktree il prestito da oltre 380 milioni di euro sottoscritto nel maggio del 2021.

La Fondazione Jdentità Bianconera ha diramato una nuova nota ufficiale nella quale annuncia la richiesta di chiarimenti al Collegio Sindacale dell’Inter sulla situazione del club. Contestualmente, la fondazione fornisce alla Procura Federale e alla Covisoc materiale integrativo a quello già inviato con l’esposto dello scorso 5 aprile.

“FONDAZIONE JDENTITÀ BIANCONERA, che con il proprio Esposto del 5 aprile 2024 si è ritenuta in dovere di portare all’attenzione delle Autorità Competenti (tra cui la Procura Federale presso la FIGC e la COVISOC) e della Pubblica Opinione le problematiche che stanno conducendo proprio alla situazione (auto)denunciata dalla stessa FC Internazionale Milano spa, rende noto di aver assunto un’ulteriore iniziativa, destinatario il Collegio Sindacale della predetta Società”, si legge nel nuovo comunicato diffuso nelle ultime ore.

Inter, Fondazione Jdentità Bianconera: “Verifica della continuità aziendale”

La Fondazione “ha richiesto al predetto Organo di valutare, in adempimento dei doveri ex lege allo stesso imposti, se sussistono i presupposti e le condizioni per l’adozione delle MISURE che, in presenza di gravi elementi che minano l’imprescindibile requisito, anche per una società di calcio, della continuità aziendale, la normativa vigente doverosamente impone”.

“FONDAZIONE JDENTITÀ BIANCONERA segnala di aver investito di detta iniziativa anche Procura Federale e COVISOC, ad integrazione degli elementi già portati alla loro attenzione con l’Esposto del 5 aprile 2024. – conclude il comunicato – Ciò sempre nel superiore interesse pubblico al rispetto della regolarità delle competizioni sportive”. Si attendono ora ulteriori sviluppi.