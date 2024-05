Dybala, verdetto a sorpresa UFFICIALE: fatto fuori

Arriva un verdetto inatteso su Paulo Dybala, notizia che coglie tutti di sorpresa: cosa è successo

Battendo il Genoa, la Roma si è assicurata il sesto posto e può ancora sperare nel piazzamento Champions, se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League e farlo arrivando quinta in campionato. Nelle ultime settimane, tra i giallorossi, non ha dato un gran contributo Paulo Dybala, limitato da qualche problema fisico di troppo. E adesso per l’argentino arriva un’altra brutta notizia.

La ‘Joya’ è rimasto fuori dai convocati dell’Argentina per le amichevoli contro Ecuador e Guatemala, del 10 e 14 giugno, che serviranno da preparazione per la Coppa America al via a fine giugno. Una scelta, quella del Ct Scaloni, destinata a far discutere. Dybala, uscito ieri al 91′ di Roma-Genoa dopo essere entrato a metà ripresa, non ha accusato altri problemi fisici, stando a quanto ha riferito il tecnico De Rossi, che lo aveva cambiato solo per esigenze tattiche per l’inferiorità numerica. Di certo, però, in questo periodo non è al meglio e forse il Ct argentino potrebbe aver pensato di “preservarlo” prima delle convocazioni ufficiali per la Coppa America. Ci sono invece, nella lista, gli altri “italiani” Martinez Quarta, Paredes, Nico Gonzalez, Valentin Carboni e Lautaro Martinez.