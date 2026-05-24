Modric resta un altro anno al Milan, ma ci sono due condizioni

Luka Modric è pronto a restare ancora al Milan in vista della prossima stagione anche se ci sarebbero due condizioni per la permanenza del croato in rossonero.

Classe 1985, il centrocampista ha vissuto un’ottima stagione a livello personale con la maglia del Milan. Massimiliano Allegri ha apprezzato moltissimo la volontà dell’ex Real Madrid di calarsi in una realtà diversa come quella rossonera, accettando anche un cambio di ruolo giocando in maniera più difensiva.

Il contratto di Modric con il Milan terminerà il prossimo 30 giugno anche se il centrocampista ha la facoltà di prolungarlo fino al 2027. La volontà del Pallone d’oro del 2018 è quella di continuare ancora in rossonero anche se ci sarebbero due condizioni per la sua permanenza a Milanello. La prima è la conquista di un posto nella prossima Champions League, competizione che vuole tornare a disputare, facendolo per la prima volta con la maglia del Milan.

La seconda è relativa alla permanenza di Massimiliano Allegri al Milan considerato l’ottimo rapporto che si è instaurato tra i due. Un feeling che potrebbe portare anche all’inserimento di Modric nello staff del tecnico livornese una volta che deciderà di chiudere la propria carriera.