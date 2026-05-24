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Idea Kean per la Roma, i giallorossi pensano ad uno scambio | CM

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Spunta il nome di Moise Kean per la Roma in vista della prossima stagione con il centravanti della Fiorentina che appare destinato a salutare i vola alla fine del campionato.

Moise Kean
Roma, spunta Kean per l’attacco (Ansa Foto) – calciomercato.it

Molto dipenderà da quello che sarà il risultato della partita di Verona e dell’eventuale accesso alla Champions League da parte della squadra allenata da Gasperini, da sempre grande estimatore dell’attaccante classe 2000.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, se la Roma dovesse riuscire a centrare l’accesso tra le prime quattro, la società giallorossa potrebbe provare l’assalto all’attaccante della nazionale italiana. Un acquisto che, se dovesse andare in porto, andrebbe a mettere a disposizione di Gasperini un binomio d’attacco di primissimo livello insieme a Malen, riscattato dall’Aston Villa per 25 milioni.

L’idea del club capitolino è quella di provare ad abbassare le richieste economiche della Fiorentina (circa 45 milioni di euro), con l’inserimento nella trattativa di Dovbyk, ormai fuori dai piani della formazione capitolina. L’idea è quella di mettere sul piatto 20 milioni di euro più il cartellino dell’ucraino che, però, guadagna troppo per le casse della formazione viola.

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