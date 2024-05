“Conte o Klopp”: Milan, l’annuncio in diretta cambia tutto

Le ultime sulla panchina rossonera con Pioli destinato all’addio al termine della stagione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025

Proseguono le discussioni sulla panchina del Milan. Chi al posto di Pioli? Ad oggi il favorito rimane Paulo Fonseca, l’ex tecnico della Roma che quest’anno ha fatto molto bene alla guida del Lille. Perlomeno fino a pochi secondo dalla fine della Ligue 1, quando ha perso incredilmente la qualificazione diretta alla prossima Champions. Decisivo, in negativo, il gol del nizzardo Lotomba al 94’…

Insidiato da van Bommel suggestione De Zerbi a parte, il nome di Fonseca non fa certo impazzire i tifosi rossoneri. Ma nemmeno larga parte della critica: “Non è l’uomo giusto“, ha tuonato ieri Riccardo Trevisani nella trasmissione ‘Pressing’ in onda su Italia 1.

“Se tu perdi Pioli, che ha fatto in quattro annate secondo, primo, quinto, secondo, risultati che secondo me il Milan difficilmente farà nel prossimo quadriennio, devi prendere un allenatore che sia una garanzia – ha aggiunto Trevisani – Parlo di Conte, Klopp… Invece i vari Lopetegui, Fonseca, Conceicao avrebbero tutti lo status di Pioli quando è venuto al Milan. Una volta che cambi Pioli, io mi aspetto un tecnico forte, poi per i giocatori si vedrà”.