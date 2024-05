Caso Allegri, nuova lite in diretta: “Non avete rispetto”

Caso Allegri, nuova lite in diretta dopo l’esonero da parte della Juventus: “Non avete rispetto”. Il duro botta e risposta

L’esonero anticipato di Massimiliano Allegri, dopo il caos post Atalanta-Juventus di Coppa Italia, continua a far discutere.

Nel corso di ‘Pressing’, sui canali ‘Mediaset’, si è riacceso il dibattito sul tecnico bianconero. Riccardo Trevisani ha parlato così: “La Juve 2024/25 giocherà sicuramente meglio e su questo ci scommetto le mani e i piedi. Vedremo come renderanno i calciatori, spero che arrivi un allenatore bravo e che gli diano tre anni di tempo per vincere una Coppa Italia. Con Allegri è costata 54 milioni lordi“.

“Un trofeo che viene fatto passare come capolavoro assoluto – ha tuonato il telecronista Mediaset – ma vi ricordo che la Juve in 100 campionati 82 volte è arrivata tra le prime quattro. In Champions League la Juventus ci va a prescindere. Ha gli stessi punti del Bologna e si gratifica Allegri e non Thiago Motta“.

Juventus-Allegri, scontro Zazzaroni e Sabatini con Trevisani: “Quello che dici è gravissimo”

“Quello che dici è gravissimo, gravissimo. Alla Juventus devi solo vincere, non giocare bene”, ha replicato il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni.

Sandro Sabatini rincara la dose: “Come ha giocato la Juve mercoledì? Benissimo, non l’ho mai sentito nella tua telecronaca. Ogni tanto abbassavo il volume. Se parli degli ultimi 3 anni hai una grave mancanza di memoria. La Juventus attuale non ci va a prescindere in Champions. Hai visto un allenatore che non sa allenare? Nell’Atalanta e nella Juve c’erano lo stesso numero di Nazionali in campo e lo stesso valore dei calciatori. Ma che cosa state raccontando?”.

“Non avete avuto rispetto di chi sa allenare. Gli avete dato dell’incapace quando la Juventus è cambiata nell’ultimo anno e mezzo”, ha concluso Sabatini.