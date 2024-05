Choc in Serie A, il Presidente denuncia: “Episodi gravi. Magari nell’ultima giornata…”

Il Presidente del club denuncia dopo l’ultimo turno: “Episodi gravi. Magari nell’ultima giornata…”. Le dichiarazioni

Sono arrivati nuovi verdetti nel weekend di Serie A. Il più pesante è la retrocessione del Sassuolo dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari di Ranieri.

La corsa salvezza rimane però aperta ad Empoli, Udinese, Verona e Frosinone. Al momento, al terz’ultimo posto, c’è la squadra di Nicola beffata oltre il 100esimo minuto ad Udine. Il presidente Fabrizio Corsi, a ‘Radio Sportiva’, ha parlato così: “Il mio giudizio sugli episodi conta il giusto, non siamo nelle condizioni di alzare la voce e portare risultati come fanno altri. In questo momento non abbiamo tempo e non è neanche giusto”.

Il patron del club toscano punta il dito contro l’arbitraggio di Guida: “Sia il gol annullato che il rigore a tempo scaduto sono episodi gravi, ma lo sappiamo da inizio campionato che ci sarebbero potute capitare cose così. Rispetto ad altri presidenti magari ho meno forza mediatica e non posso determinare… Ora però concentriamo attenzioni e energie sulla partita contro la Roma, tutto il resto ci distrae. Magari all’ultima giornata si riequilibra tutto”.