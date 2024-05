Inter a Oaktree, spunta l’ennesima clausola che inguaia Zhang

Oaktree verso la proprietà dell’Inter: niente accordo con Pimco per Zhang, con un’altra clausola che ha peggiorato le cose

È arrivato, il giorno fatidico della scadenza del prestito di Oaktree a Steven Zhang che ha come pegno proprio l’Inter. E allo stato attuale, il presidente nerazzurro non è in grado di restituire quando dovuto al fondo californiano, che quindi nei prossimi giorni può annunciare l’escussione di questo pegno facendo diventare di proprietà di Oaktree il club nerazzurro.

Zhang ha provato in tutti i modi a tenersi l’Inter, ma non è nelle condizioni ad ora di farlo. L’unico modo reale e concreto era quello di ottenere un nuovo rifinanziamento con una terza parte, che in questo caso era Pimco. Ma la trattativa è naufragata in queste ultime ore, portando quindi il patron cinese a non avere più alternative. Una, ad esempio, poteva essere quella di una proroga da parte dello stesso Oaktree, magari a tassi più alti. Una soluzione che non è mai stata però realmente percorribile e soprattutto neanche presa in considerazione dal fondo. Il duro comunicato di Zhang di sabato, inoltre, non ha di certo contribuito a distendere i toni visto che ha scaricato la ‘colpa’ di non aver mostrato un “coinvolgimento sincero” e di aver rifiutato una “soluzione amichevole”. E anche la questione relativa a un possibile intervento del governo cinese, che starebbe cercando Zhang Jindong, sarebbe in questo momento molto lontana.

Inter, un’altra clausola con Oaktree ha ostacolato la trattativa con Pimco

Anche perché lo stesso Zhang ha un debito importante anche con Asia Construction Bank, che è un organismo appunto del governo cinese. L’altra soluzione era quella di trovare un acquirente e cedere l’Inter, ma Steven non l’ha mai voluta realmente prendere in considerazione visto che non intendeva privarsi del club nerazzurro. E tra gli ostacoli, tra l’altro, in questo senso sono spuntate anche delle clausole importanti.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, oltre a quella già nota del 20% in mano ad Oaktree sulla rivendita del club, ce ne sarebbe un’altra, spiegata dallo stesso Fabio Caressa: “Da quello che sappiamo noi la terza possibilità è chiusa, Oaktree non ha intenzione di prolungare. Dalle informazioni in nostro possesso, c’era una clausola presente nel contratto tra Oaktree e Zhang che prevedeva una penale di circa 50 milioni nel caso di un rifinanziamento fatto con una terza parte“. Questo può spiegare le difficoltà con Pimco. Vedremo se ci sarà l’ennesimo coup de theatre, che però pare davvero una chimera per l’attuale presidente dell’Inter.