DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / L'Italia da ieri è ufficialmente nella 'Fase 2' della lotta al Coronavirus. Riaperture e ritorno al lavoro per oltre 4 milioni di persone in una prima ondata che inevitabilmente aumentato il traffico nelle grandi città, ma in generale si segnala la giusta attenzione alle regole di sicurezza in questo momento così delicato. Anche lo sport riapre con gli allenamenti individuali, ma nel mondo del calcio regna ancora il caos con la ripresa del campionato che rimane sempre fortemente in bilico: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Italia e il mondo.

LIVE

15.45 - "L'indice di contagiosità del coronavirus in Lombardia è inferiore alla media italiana". Lo dice il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo l'indice R0 - riporta 'TGCom24' - Al momento sappiamo che in Italia è 0,80, quello della Lombardia è 0,75.

E' importante rimanere sotto l'un e questo è il compito di tutti noi".

12.55 - La Task Force al lavoro per la 'Fase 2' propone di ridurre gli orari di lavoro.

12.30 - L'OMS smentisce il presidente USA Donald Trump: "Nessuna prova che il virus provenga da un laboratorio".

11.45 - A Milano da giovedì riapertura graduale dei mercati scoperti.

11.15 - In Inghilterra si valuta la possibilità di trasmettere le partite della Premier League su Youtube.

10.55 - L'appello dei professori Crisanti, Ricolfi e Valditara: "Serve una massiccia campagna di tamponi di massa per evitare un nuovo lockdown".

10.00 - Arrivano le nuove dichiarazioni del Ministro allo Sport Spadafora: "Farò di tutto perché il campionato riprenda in sicurezza".

9.10 - Anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva, spinge per il ritorno in campo: "Non possiamo restare fermi. E se non si riparte a giugno, allora non si può ripartire neanche ad ottobre".

8.55 - Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il ministro Spadafora e si dichiara favorevole alla possibilità di far giocare la Serie A al centro e al sud dove i contagi sono stati inferiori.

8.25 - Giornata di visite mediche per la Lazio che oggi si sottoporrà ai test in vista della ripresa degli allenamenti da domani al centro sportivo di Formello.

8.05 - Dopo l'ultimo bollettino i morti per Coronavirus in Italia hanno toccato quota 29.079, +195 in un giorno. I malati attuali, invece, scendono sotto quota 100mila.

7.35 - Secondo uno studio condotto dall'ospedale generale cinese di Pechino (PLA) riportato da 'Sky TG 24', per l'Italia è troppo presto per parlare di 'Fase 2' e c'è il rischio di una nuova ondata di contagi.