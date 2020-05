CORONAVIRUS SASSUOLO CARNEVALI / Sarà il Sassuolo la prima squadra di Serie A a tornare in campo per le sessioni di allenamento individuali consentite prima dall'ordinanza della Regione Emilia-Romagna e da questa mattina anche dalla circolare del Viminale.

Appuntamento fissato alle ore 9 presso il centro sportivo del club neroverde, come riferito dall'ANSA, che ha anche riportato le seguenti dichiarazioni del direttore generale: "I calciatori sono felici di tornare nel loro centro sportivo, si tratta di un piccolo passo verso la normalità. In questa fase sostituiamo semplicemente il parco, potenziale pericolo anche per i tifosi, con il centro sportivo".

