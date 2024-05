“Aiutarlo a rimanere”: Cassano spara a zero su Allegri

Cassano ha riservato aspre critiche anche a Simone Inzaghi: “Stranamente viene fatto passare come un allenatore stratosferico”

Il ritorno di Antonio Cassano. Nel corso di un evento a Catania con Lele Adani e Nicola Ventola, ‘FantAntonio’ è ripartito all’attacco. In particolare del suo grande ‘nemico’, nonché suo allenatore ai tempi del Milan, ovvero Massimiliano Allegri.

Cassano ha sparato a zero sul tecnico livornese, che a meno di clamorose sorprese dirà addio alla Juventus al termine della stagione: “Ci sono allenatori che hanno una grande stampa e lui ha quei 4-5 amici che gli vanno dietro e a cui dice cosa devono scrivere – le parole di Cassano, seduto su uno sgabello affianco ad Adani e Ventola – Ha fatto passare l’anno scorso Paredes come un cameriere, facendo giocare Barrenechea, e poi fatto scrivere male di Di Maria, quando sei mesi prima aveva vinto un Mondiale. Parliamo di un fenomeno, uno da finali che in questa stagione al Benfica ha già segnato 22 gol (16 in realtà, ndr). Lui vuole prendersi i meriti e chiede, sempre agli amici suoi, di aiutarlo a rimanere“.

Cassano al veleno pure su Simone Inzaghi, fresco di seconda stella: “Stranamente viene fatto passare come un allenatore stratosferico, invece per me gli vanno dati i demeriti perché non ha vinto uno Scudetto, ma ne ha persi altri due contro due squadre di gran lunga inferiori”.