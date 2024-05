Milan, rebus panchina: c’è la scelta ufficiale

Le ultime sulla panchina del Milan. Nel frattempo arriva la presa di posizione del mondo rossonero prima della sfida contro il Genoa

Sono momenti delicati per il futuro del Milan. In questi giorni il club è chiamato a prendere una decisione importante in merito all’allenatore. Il Diavolo ripartirà da una nuova guida, ma una scelta definitiva sul dopo Stefano Pioli non c’è ancora stata.

Nei giorni scorsi ha perso definitivamente quota l’ipotesi Lopetegui. Non proprio una prima scelta per i rossoneri, ma la presa di posizione netta del Milan Twitter, con una petizione #Nopetegui che ha fatto il giro del mondo, e poi della Curva Sud, hanno tappato le ali all’operazione.

I sostenitori del Diavolo, d’altronde, hanno dimostrato di avere le idee chiare da tempo. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Antonio Conte. Il sogno che porta all’ex Juve e Inter, però, rischia di rimanere tale, essendo ritenuto un profilo non in linea con il progetto RedBird. Va detto però che qualcuno dalle parti di Casa Milan si augura che le cose possano cambiare.

Nel frattempo la Curva Sud ha deciso di prendere nuovamente posizione. Domenica manderà un segnale chiaro a Gerry Cardinale ai suoi uomini: niente striscioni, bandiere, stendardi per la partita contro il Genoa, in cui la Curva Sud, come si può leggere in una nota, si asterrà da qualsiasi forma di tifo. L’invito è estero al resto dello stadio.

“Una forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione. Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi, la cosa importante è che la società mandi un segnale chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate”.

Milan, il punto sull’allenatore

La Curva Sud chiede, dunque, investimenti per colmare il gap con l’Inter e allo stesso tempo la scelta di un allenatore all’altezza. La tifoseria organizzata non fa nomi, ma come detto il preferito sarebbe Antonio Conte.

Oggi però i nomi caldi sul taccuino della dirigenza rossonera sono altri: per Mark van Bommel e Fonseca ci sono stati contatti diretti e sono due seri candidati per la panchina del Diavolo. Sullo sfondo resista Roberto De Zerbi, per il quale però non ci sono stati contatti diretti. Per l’italiano inoltre si è inserito prepotentemente il Bayern Monaco e non è un dettaglio da poco. Oggi il Milan, se avesse campo libero, andrebbe dritto su Thiago Motta, ma l’ex centrocampista ha da tempo un accordo con la Juventus. Non sono, dunque, da escludere possibili sorprese, ma il tifoso ha voglia di un profilo importante