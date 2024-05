Arbitro circondato e caos in campo: partita sospesa

L’arbitro ha deciso di sospendere la partita dopo quanto accaduto nel corso del match: c’è il rischio della sconfitta a tavolino

Non se l’è sentita di continuare dopo quanto stava accadendo in campo. L’arbitro non ha potuto far altro, visto come si erano messe le cose, che decretare la fine anticipata del match.

Partita sospesa a circa venti minuti dalla fine: Posada-Porto Torres, match valido per la terzultima giornata del campionato di Promozione Regionale della Sardegna, si è conclusa al 26′ del secondo tempo, quando il punteggio vedeva gli ospiti in vantaggio di un gol (0-1) ed usufruire di un calcio di rigore.

Proprio la decisione di assegnare il penalty alla squadra del Porto Torres è stata la miccia che ha fatto scatenare la reazione dei giocatori di casa. Alcuni calciatore del Posado, infatti, hanno circondato con fare minaccioso il direttore di gara per protestare per il calcio di rigore consesso. Un atteggiamento che ha costretto l’arbitro a decretare la fine della partita, sospendendo l’incontro prima del novantesimo e mandando le due squadre negli spogliatoi.

Promozione, partita sospesa: arriva la retrocessione

Una partita che era fondamentale per la lotta salvezza visto che si affrontavano le ultime due squadre in classifica.

Ora è importante capire quel che accadrà dal punto di vista della giustizia sportiva. Dovesse essere assegnato lo 0-3 a tavolino in favore degli ospiti, il Porto Torres potrebbe ancora sperare nella salvezza, mentre il Posada sarebbe matematicamente retrocesso nonostante ci siano ancora due partite da giocare.

Resta ovviamente da condannare quanto accaduto sul terreno di gioco con la decisione dell’arbitro che è stata contestata andando oltre il limite del consentito, tanto che il direttore di gara ha preferito sospendere il match per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.