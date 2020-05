CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN ATLETICO / Gonzalo Higuain rimane in Argentina in attesa di una chiamata della Juventus per il ritorno in Italia in vista di una possibile ripresa del campionato. Il rapporto tra il club bianconero e il 'Pipita' sembra ai minimi storici, con il centravanti che non rientrerebbe nei piani futuri della società per la prossima stagione.

Il CFOvorrebbe svecchiare l'attacco e avrebbe puntatoper rimpiazzare l'ex Napoli e Milan.

La Juventus cerca quindi una sistemazione per Higuain, che a Torino percepisce un ingaggio oltre i 7 milioni di euro nel contratto in scadenza nel 2021 e a bilancio pesa attualmente intorno ai 18 milioni. Un assist per la 'Vecchia Signora' potrebbe arrivare dall'Atletico Madrid, con Simeone a caccia di un centravanti d'esperienza internazionale per sostituire Diego Costa come scrive il portale 'Don Balon'.

Calciomercato Juventus, assist Simeone: l'Atletico punta Higuain

Un'operazione che porterebbe nelle casse della Juve una somma non superiore ai 25 milioni di euro, con il Ds dei 'Colchoneros' Berta che presto potrebbe aprire i contatti con l'omologo Paratici per sondare il terreno ad un possibile trasferimento di Higuain alla corte di Simeone. Per il 32enne bomber nato a Brest si tratterebbe di un ritorno a Madrid, vista la lunga militanza con la maglia dei rivali cittadini del Real Madrid prima dello sbarco in Italia e al Napoli nell'estate 2014.

