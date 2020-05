CALCIOMERCATO TONALI TOTTI / Sandro Tonali è uno dei gioielli che catalizzerà la prossima sessione di mercato. E non ci sarebbero solo Juventus e Inter sulle tracce del talento del Brescia.

Anche Francescovorrebbe assicurarsi la procura del nazionale azzurro, in questo momento nelle mani di Bozzo e La Florio.

L'ex capitano della Roma, in una diretta Instagram con Christian Vieri, ha ammesso: "In Italia il più forte di tutti nel suo ruolo è Tonali. Cercherò in tutti i modi di prenderlo. Se è sveglio, viene subito… Penso che andrà via dal Brescia, ma molto dipenderà anche da questo mercato". Totti poi aggiunge: "Sto trattando un giocatore argentino, è fortissimo. Si tratta di un attaccante, di una mezza punta: è devastante! Il nome ve lo dico, altrimenti se lo prendono".