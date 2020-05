CORONAVIRUS NAPOLI DE LUCA / Dopo la Regione Emilia-Romagna, come anticipato da Calciomercato.it anche la Campania è pronta a dare il via libera al Napoli per la ripresa degli allenamenti individuali nel centro sportivo.

Un accordo, quello tra il patron del, confermato dallo stesso presidente della Regione: "Per la Regione Campania ci sono tutte le condizioni per consentire la ripresa degli allenamenti del Napoli - ha annunciato in una diretta Facebook - Il presidente De Laurentiis propone un’ipotesi di lavoro che a me pare estremamente interessante: dice che possono fare gli allenamenti, avendo tre campi di calcio disponibili a Castel Volturno e avendo un distanziamento degli atleti di 20 metri. Possono farli per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. A me pare ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli".

