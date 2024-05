DIRETTA Europa League, Marsiglia-Atalanta 1-1: pari di Mbemba – LIVE

È tutto pronto per la semifinale d’andata di Europa League, Marsiglia-Atalanta: calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Finalista in Coppa Italia e in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, l’Atalanta è l’unica squadra italiana ancora in corsa su tre fronti e questa sera si giocherà il primo round delle semifinali di Europa League in casa del Marsiglia. Reduce da tre vittorie consecutive con 8 gol realizzati e 2 subiti, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini va a caccia di una nuova impresa europea in trasferta.

La vittoria per tre a zero in casa del Liverpool ha dimostrato a tutti che è impossibile porre dei limiti ai nerazzurri di Bergamo. La squadra provenzale, dal canto suo, è imbattuta da quattro partite in tutte le competizioni, ma la sua stagione è stata caratterizzata da un saliscendi di risultati, in cui la continuità non è mai stata la parola d’ordine. Senza lo squalificato Isak Hien, Gasp non dovrà preoccuparsi di Samuel Gigot, appiedato dal giudice sportivo. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni ufficiali Marsiglia-Atalanta

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Henrique. All.: Gasset

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All.: Gasperini