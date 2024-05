Roma sconfitta, ma De Rossi non molla: “Io ci credo, ecco la mia speranza”

Le dichiarazioni del tecnico della Roma, Daniele De Rossi, al termine del match dell’Olimpico, contro il Bayer Leverkusen

C’è rammarico nelle parole di Daniele De Rossi, dopo il ko della sua Roma, nella semifinale di andata di Europa League, contro il Bayer Leverkusen.

La finale adesso è un po’ più lontana, ma il tecnico dei giallorossi non ha alcuna voglia di mollare: “Oggi è andata un po’ al contrario rispetto alle ultime volte – afferma De Rossi ai microfoni di Sky Sport -. Il calcio è fatto tutto di episodi, fa parte del gioco, ma abbiamo ancora la gara di ritorno. Traversa di Lukaku e occasione spreca di Abraham? Stasera ogni gol avrebbe avuto una valenza incredibile”.

Roma-Bayer Leverkusen, De Rossi: “Pronti a cambiare”

C’è rammarico per l’occasione sprecata dall’attaccante belga, nei primi minuti, che avrebbe potuto portare sull’uno a zero la Roma:

“Stasera potevamo essere in vantaggio, magari nel ritorno la sblocchiamo noi, io ci credo molto – prosegue De Rossi -. Qualcosa cambieremo sicuramente, contro squadre forti come il Bayer devi fare delle scelte e la nostra stava pagando. In Germania bisognerà essere più lucidi, ma dal punto di vista dell’atteggiamento abbiamo fatto le cose per bene. Nel ritorno la speranza è che gli episodi ci girino a favore. Sono una squadra difficile da affrontare, li analizzeremo nuovamente, ma credo che nel primo tempo abbiamo fatto le cose in maniera corretta. La forza fisica che hanno loro non puoi arginarla più di tanto, noi magari abbiamo più tecnica nei nostri giocatori”.